La mantide di Parabiago e la roulette della squadra omicidi | Non sono sicuro sia Ravasio… Poi l’auto punta dritta sul ciclista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Milano), 26 agosto 2024 – “A me pareva che i miei complici mancassero di capacità organizzative, mi pareva un’organizzazione approssimativa”.le 9.46 del 23 agosto: Mirko Piazza ha appena ripreso a parlare dopo una breve pausa davanti al pmProcura di Busto Arsizio, Ciro Caramore, e ai carabinieriCompagnia di Legnano. Ha deciso di confessare le sue responsabilità nell’o di Fabio Ravasio, investito due settimane prima a: lui, per sua stessa ammissione, ha svolto il ruolo di “palo”, assoldato dalla moglie del cinquantaduenne Adilma Pereira Carneiro in cambio di un appartamento in una cascina da ristrutturare. Quella frase sulle presunte carenzesgangherata ma fidatissima banda messa insieme dalladifa da prologo alla ricostruzione dell’assassinio camuffato da incidente stradale con omissione di soccorso.