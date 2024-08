Inter ipotesi da non scartare per il 2025 | difensore libero e dalle doti importanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’potrebbe essere già impegnata a studiare quali colpi effettuare a parametro zero nell’estate. In tal senso, vi è unsu cui i nerazzurri hanno già manifestato un apprezzamento. LA SITUAZIONE – L’ha la consapevolezza di dover arricchire il suo reparto difensivo, nella prossima stagione, con uncentrale in grado di rappresentare un’alternativa per il futuro. I due pilastri della zona centrale della difesa, ossia Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, hanno fatto la storia del club nerazzurro grazie al proprio rendimento nel corso delle stagioni disputate a Milano. L’età e le condizioni fisiche spesso precarie dei due calciatori, su cui Simone Inzaghi conta comunque con fiducia per questa stagione, non possono non spingere la dirigenza nerazzurra a ripensare la propria strategia per la difesa.