I fantasmi di Caruana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) È in corso la Sinquefield Cup, evento conclusivo del Grand Chess Tour che mette in palio 350.000 dollari, ma questa volta non parliamo del torneo, che si concluderà solo domani, bensì di una singola partita, disputatasi al primo turno, tra Fabianoe Alireza Firouzja, cioè i due pretendenti alla vittoria finale del GCT. Era in programma anche Gukesh-Liren, antipasto del mondiale che si terrà in autunno, ma è finita con una patta piuttosto scialba.-Firouzja invece no: ha vinto il secondo, ma, al di là del risultato, conta raccontare come. Due generazioni a confronto, e non solo: da una parte, il più meticoloso di tutti i giocatori in attività, uno la cui dedizione per gli scacchi non è mai stata meno che assoluta; dall’altra, un giocatore dal talento esplosivo, un predestinato, di cui però non si conosce ancora la costanza, la determinazione.