Greta e Sergio nuovi retroscena | urla e tensioni tra i Sergetti E’ davvero finita?

(Di lunedì 26 agosto 2024), èla storia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello?sulla coppia La storia traRossetti eD’Ottavi continua a vivere in salita e gli indizi delle ultime ore non lasciano presagire a nulla di buono circa un futuro della coppia dopo il Grande Fratello. Dopo la risposta di ieri ai fan nel box domande su come capire quando è finito un amore, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti è tornata sui social dove ha chiarito la questione, bloccando sul nascere le speculazioni. “Ragazzi ho deciso che non risponderò più al box domande. Perché ogni risposta che do sui consigli che mi chiedete la buttate su una cosa mia personale e create un disastro. Ecco il motivo per il quale non rispondo al box domandePerché ogni volta deve essere una frecciatina o qualcosa quando non è assolutamente una frecciatina ma un mio pensiero.