Endless Love anticipazioni 26-30 agosto 2024 | Emir in fin di vita Kemal in carcere

(Di lunedì 26 agosto 2024) Vacanze finite per. La dizi turca è pronta per ripartire da oggi alle 14.10 su Canale 5 (e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity) con delle puntate cruciali che segneranno la fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Per l’occasione, venerdì 30, debutta in prima serata. Ecco quello che accadrà.da lunedì 26 a venerdì 30Lunedì 26: Nihan tace i suoi sentimenti aNihan si allontana dalla festa portando con sè una lettera chele aveva consegnato tempo prima, chiedendole di leggerla solo se lui avesse un giorno rinunciato a lei. Nihan scoppia in lacrime leggendo le parole piene d’amore di, ma quando si imbatte nell’uomo, non riesce a rivelargli i suoi sentimenti e i suoi reali desideri.