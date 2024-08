Emily In Paris arriva a Roma vestita come Audrey Hepburn

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024)innon è più in: è volata a, dove l’aspettano nuovi look e, forse, anche un nuovo amore. La prima parte della famosa serie tv ci ha mostrato la protagonista (Lily Collins) alle prese con lo shopping vintage e una situazione sentimentale complicata – più che un triangolo, un quadrato. Ma nei nuovi episodi, in attivo il 12 settembre su Netflix, vedremoCooper a spasso tra monumenti e spritz, con un guardaroba tutto nuovo ispirato a(e chi, se no?) Le nuove foto diIn4 CheCooper sarebbeta anon era affatto una sorpresa: la stessa Lily Collins aveva condiviso su Instagram gli scatti dal set, mentre passeggiava sotto al Colosseo con una gonna in seta e un cappello di paglia.