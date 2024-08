Eccezionale gravità | la Francia piomba nel caos la scelta di Macron per il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Presidente francese, Emmanuel, ha rifiutato di nominare la candidata della sinistra Castets come primo ministro in nome della "stabilita' istituzionale" e ha indetto un nuovo giro di consultazioni con partiti e "personalità" per superare l'impasse politica. "Unbasato unicamente sul programma e sui partiti proposti dall'alleanza con il maggior numero di deputati, il Nuovo Fronte Popolare, sarebbe immediatamente bocciato" nell'Assemblea, ha sottolineato in un comunicato il Capo dello Stato. E ora stanno già arrivando le prime conseguenze politiche. La sinistra francese, che aveva concordato la sua candidatura congiunta per Matignon, passa al contrattacco. A cominciare da Jean-Luc Melenchon.