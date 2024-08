Curling la stagione internazionale delle azzurre si apre col 2 posto alle Euro Super Series | vince Team Henderson in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Come nel 2023, anche quest’anno la nazionale italiana femminile dilacon il secondo, andate in scena a Stirling, in Scozia. Nell’ultimo atto ilscozzese di Fayha battuto lee lo ha fatto con il punteggio di 7-4, ma ci sono comunque indicazioni più che positive per Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gi), Marta Lo Deserto (Fiamme Gi), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti). L’Italia ha collezionato tre vittorie e una sola sconfitta nel girone B, battendo inizialmente 6-4 le scozzesi delWatt. Poi, dopo il k.o. per 7-4 contro le canadesi delMacMillan, sono arrivati i successi contro le austriache delPflueger (8-4) e contro le future vincitrici del torneo (9-6).