Caro scuola | i consigli dell’Unione Nazionale Consumatori per risparmiare su libri e corredo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si profila una stangata con la riapertura imminente dell’anno scolastico, anche se inferiore rispetto allo scorso anno. Lo denuncia l’Unioneche ha stimato gli aumenti relativi alla, elaborando i dati Istat. Per iscolastici si prevede un rialzo del 3%, superiore al tasso di inflazione programma pari al +2,3% e valido per laprimaria. Una variazione che balza però all’8,1% rispetto al 2022. Va meglio per quadernoni e risme di carta che costano per il momento l’1,1% in più rispetto a un anno fa, ma si tratta di un’illusione ottica dato che iancora pagano il mega rindegli anni passati, conteggiando i quali ora si sborsa il 10,4% in più rispetto a due anni fa e addirittura il 18,5% nel confronto con il 2021, il record per quanto riguarda le variazioni triennali.