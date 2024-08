Cagliari-Como programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ile isudi, match valido per la seconda giornata di. All’Unipol Domus seconda di fila tra le mura amiche per i sardi, reduci dallo 0-0 con la Roma, e seconda di fila lontano dal Sinigaglia per i lavori per quanto riguarda i lombardi in questo avvio di stagione. Gli ospiti hanno deluso all’esordio perdendo male contro la Juventus, entrambe non hanno segnato: chi vincerà questo scontro diretto per la salvezza? Si parte alle ore 18.30 di lunedì 26 agosto. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini.SportFace.