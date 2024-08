Cade da un ponteggio dentro una vetreria di Piacenza | morto un elettricista di 36 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Stava riparando alcune plafoniere in un capannone in cima a una circa sei metri di altezza quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato, morendo sul colpo. Ha perso la vita così undi 36che stava lavorando in unadi Castelvetro, in provincia di. Il 118 ha inviato sul posto personale sanitario, ma le manovre di rianimazione non sono servite. Delle indagini se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola che dovranno ricostruire, insieme agli uomini dello Spesal, la dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro che ha provocato un decesso. L'articoloda ununadiundi 36proviene da Il Fatto Quotidiano.