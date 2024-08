Bonus Studenti Fuori Sede come ottenere la detrazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Anche per l’anno accademico in corso è disponibile ilIrpef peruniversitari, mirato a facilitare la stipula di contratti di affitto per giovani che frequentano corsi lontano da casa. Il risparmio fiscale può arrivare fino a 500 euro. IlUniversitariconsiste in unadel 19 per cento sul canone di locazione annuale, fino a un massimo di 2.633 euro. Questo sgravio copre parte dei costi di alloggio necessari per vivere lontano da casa durante il periodo universitario. Non va confuso con ilaffitto universitario previsto dal Pnrr per il 2024-2026, destinato alla creazione di posti letto in alloggi o residenze universitarie, e non ai contribuenti. Lanel 730, riconosciuta annualmente, si inserisce tra le voci di spesa detraibili secondo le regole consuete.