Berrettini a secco il buio dopo gli Us Open

(Di lunedì 26 agosto 2024) Matteo, il serbatoio è ormai vuoto: ilgli Us, lo sfogo del romano è un pugno nello stomaco. Non è volato al di là dell’Oceano confidando in un miracolo. Matteosa bene di non essere, al momento, il top ten che fino a qualche tempo fa concorreva a tutti gli effetti per vincere uno Slam. Ma non è neanche l’ultimo arrivato, del resto. È un tennista che ha saputo reinventarsi, che dalle macerie è riuscito a tirar fuori qualcosa di buono. Ad assicurarsi tre titoli in una stagione in cui ha giocato poco più di 20 partite. Matteosi è lasciato andare ad una confessione inaspettata (LaPresse) – Ilveggente.itUn campione estremamente lucido e razionale che, quando tutto sembrava remargli contro, rimetteva faticosamente insieme tutti i pezzi, unol’altro, pur di non rinunciare al suo sogno.