Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida erano sposati? Quanti figli hanno e quanto sono stati insieme?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024)silasciati e la loro storia, con annessa rottura, è oggi sulla bocca di tutti. Dopo la fine della relazione fra Giorgiae Andrea Giambruno, anche la sorella del Presidente del Consiglio torna single. Malei e? La storia d’amore è durata circa 29 anni e la conferma della fine di questo lungo rapporto è arrivata proprio durante un’intervista a Il Foglio., parlando dell’ex, ha detto: “Sì è vero, non stiamo piùda un po’. Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, sovale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione”. E poi: “L’affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così.