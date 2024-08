Altro che bufale e veleni d’estate | il primo sondaggio dopo le ferie premia FdI e la Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024)un’estate passata a dare la caccia alla premier e a imbastire gossip e retroscena su vacanze, vicende familiari e dintorni, ille vacanze estive della politica italiana arriva come uno schiaffo in piena faccia sferrato dagli elettori al volto multiforme della sinistra in cerca di un campo largo che non arriva mai a fissare paletti e confini. L’unico recinto in cui, anche nella clausura estiva, si è mossa l’opposizione infatti, è quello delle caccia alle streghe e delle recriminazioni indiscriminate sparate con il fucile puntato sulla maggioranza e sui suoi equilibri a cui la sinistra pensava di poter dare una spallata col dibattito su Ius scholae e Ius soli.