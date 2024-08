A 21 anni è già direttore di ufficio postale | la storia pontina di Leonardo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024)Amoroso, ilpiù giovane della provincia di Latina A soli ventunoAmoroso è diventato il più giovanedidi Poste Italiane nella provincia di Latina. Nato a Napoli e cresciuto a Ventotene,ha una passione per la pesca sportiva e il cinema. Entrato in Poste Italiane nel dicembre 2022 come operatore di sportello, è stato promosso adell’di Ventotene a febbraio 2023. Il percorso di carrieraha iniziato il suo percorso lavorativo subito dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico. Dopo aver scoperto le opportunità offerte da Poste Italiane sul sito dell’azienda, ha inviato la sua candidatura e, superati i test attitudinali, è stato assunto a tempo indeterminato.