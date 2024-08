8 attori che sono considerati rodent men gli uomini roditore che piacciono alla Gen Z

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si sta formando un nuovo identikit dell’uomo “attraente” e a stabilirlo è stata la Gen Z. Il termine “men” si riferisce a un recente fenomeno virale che descrive un particolare tipo di attrattività maschile, caratterizzata da tratti fisici che ricordano in qualche modo i roditori, come occhi piccoli e penetranti, lineamenti marcati e spigolosi, corporatura snella e un aspetto generalmente non convenzionale. Un concetto, appunto, che è diventato popolare soprattutto tra la Gen Z, grazie a figure come Jeremy Allen White, Josh O’Connor e Timothée Chalamet,che incarnano perfettamente questa estetica. Si tratta diche nonattraenti nel senso tradizionale, ma proprio per la loro unicità e tratti inusuali, vengono visti come affascinanti.