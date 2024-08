VIDEO – Di Lorenzo sblocca Napoli-Bologna | gol e esultanza da capitano vero

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024) Disegna il gol delvantaggio delcontro il. Azione corale, assist di Kvara e gioia di Conte. L’è per i tifosi Ilpassa in vantaggio contro ilgrazie a un gol splendido di Giovanni Di. Ilazzurro finalizza un’azione corale che mostra già l’impronta di Antonio Conte. L’azione nasce proprio dai piedi di Di, che serve Politano. L’esterno mette al centro per Kvaratskhelia, che confeziona un assist al bacio: palla morbida a premiare l’inserimento perfetto del. Stop di destro, tiro vincente di sinistro. Conte esulta energicamente in panchina, liberando la tensione accumulata dopo la sconfitta dina. Per il tecnico e per i tifosi del, è una vera liberazione.