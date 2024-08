Sono stronz**e non faremo nessun tour d’addio Ma addio a cosa? A migliaia di persone che urlano il tuo nome? | Bruce Springsteen alla carica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Purtroppo i fan italianirimasti a bocca asciutta, dopo cheper “problemivoce” ha dovuto annullare il suo ritorno allo Stadio San Siro di Milano. Bisognerà aspettare l’estate del prossimo anno. Ma il Boss non si è affatto fermato, poi è tornato in sella più in forma di prima a 74 anni (saranno 75 il prossimo 23 settembre) e sta girando assiemeE Street Band. Lo scorso 23 agosto la band ha suonato al Citizens Bank Park di Philadelphia, in America. Chi conosce bene l’artista sa che non ha certamente peli sulla lingua. In un momento di condivisione con i fan ha esclamato, durante una pausa dello show: “Nonstronzate! Gesù, nienteper la E Street Band! Diamine no! Ma poi? Adicheil tuo?”.