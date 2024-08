Sondaggio del Comune di Roma su Dybala interviene Lotito | Mai stato fatto con la Lazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Pauloè rimasto alla. La notizia, ufficializzata dallo stesso calciatore argentino sui suoi profili social qualche giorno fa, ha scatenato un vero e proprio uragano sulla capitale. Sembrava fatta per il suo passaggio all’Al-Qadsiah, che l’avrebbe ricoperto d’oro (era pronto un triennale da 75 milioni complessivi), ma alla fine l’argentino haretrcia e ha deciso di rimanere in giallorosso. Quali sono i motivi che hanno convinto Paulo a non cedere alle sirene arabe e a rimanere in Italia? Ilditramite il suo canale su Whatsapp ha provato a scoprirli, facendo unal quale sono arrivate numerose risposte, tra le più disparate.