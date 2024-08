Roma arrestato 27enne con pistola rubata | Volevo vendicarmi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) Fermato durante la notte, la Polizia scopre un’armanel 2023 sotto il sedile dell’auto.– Nella notte, in via di Rocca Cencia a, un uomo di 27 anni è stato fermato dalla Polizia durante un controllo di routine. Sotto il sedile dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto una, detenuta illegalmente. Interrogato sul motivo della presenza dell’arma, l’uomo ha dichiarato di voler “vendicarsi di un torto” subito. Dalle successive indagini, è emerso che laera statanel 2023 da un’armeria. A seguito di questa scoperta, ilè statoe denunciato per ricettazione, oltre che per il possesso illegale di un’arma da fuoco.