Rissa nella notte ventinovenne ferito da una lama a un braccio

(Di domenica 25 agosto 2024)a Boario Terme,zona dell’ex Olcese, solamente pochi giorni dopo l’episodio avvenuto lunedì a Casazza in provincia di Bergamo, sfociato in tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo la mezzaè stata segnalata una lite in via Manifattura. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato soltanto un ragazzo di 29 anni, di origini tunisine, con una profonda ferita a un, compatibile con l’uso di un’arma da taglio. Degli eventuali aggressori, invece, non c’era, in quel momento, alcuna traccia. È probabile che il giovane sia rimastonel corso di una lite fra ubriachi, purtroppo un fenomeno piuttosto frequente in questa zona di Boario Terme, tra il Centro Congressi e la Stazione, dove si sta ripresentando il fenomeno della mala-movida che caratterizzava la stessa zona negli scorsi anni.