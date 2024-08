Ottobiano cade sulla pista di motocross | 30enne tedesca in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)(Pavia), 25 agosto 2024 - Ha riportato diversi traumi con fratturendodi. Una donna di nazionalità, è stata soccorsa nella mattinata di ieri, sabato 24 agosto, all'impianto sportivo di, con l'ambulanza della Croce Garlaschese che l'ha trasportata in codice giallo all'Civile di Vigevano, non in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Stazione di San Giorgio Lomellina, intervenuti per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità.