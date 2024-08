Napoli-Bologna Di Lorenzo | Estate particolare dedico il gol a chi mi vuole bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Giovanni Di, difensore e capitano del, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 3-0 ai danni del: “E’ stata un’un po’. C’è stata cattiveria – termine che ci tengo a virgolettare – nei miei confronti, ma ci sta che la piazza possa digerire male le voci di mercato. Ho però avvertito anche tanto affetto e amore ed è un sentimento assolutamente ricambiato.questo gol proprio alla gente che mi, tornare al gol davanti a loro è stato emozionante“. Di, che ha segnato la rete del momentaneo 1-0, ha poi concluso: “Il mister è stato molto sincero con me ed è una cosa che ho apprezzato. Lavoriamo da poco insieme, ma ci spinge a dare sempre il massimo e pensiamo solo al campo. A prescindere da come finirà in campionato, con lui in panchina potremo crescere tanto“.