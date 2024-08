Milan si salva solo Strahinja Pavlovic Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 25 agosto 2024), nella disfatta di Parma l’unica nota positive della serata è stato il nuovo centrale. Eccoè l’unico arsi di questotroppo brutto per essere vero. Nella sconfitta contro il Parma, avvenuta grazie a un Diavolo molto sbilanciato che si è fatto trovare in più occasioni impreparato, l’unica nota positiva è proprio il centrale serbo arrivato in questa sessione di calciomercato dal Salisburgo. Il 23enne, infatti, è rimasto concentrato e hato Paulo Fonseca da un risultato più largo del 2-1. In ben due occasioni, il centrale è andato vicino addirittura al goal e in difesa è stato l’unico che ci ha capito qualcosa, compiendo interventi degni di un grande difensore. I maggiori quotidiani hanno, così, valutato la gara diconalti nelle pagelle.