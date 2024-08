LIVE Atletica Diamond League Silesia 2024 in DIRETTA | Tamberi ritrovato trionfa nell’alto! Jacobs quarto con un grande tempo! Terzo Fabbri Ingebrigtsen mostruoso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04: Serem davanti all’ultimo giro dei 3000 siepi, El Bakkali subito dietro 17.03: Lightfoot supera 5.92 al primo tentativo 17.01: Record serbo e primo posto nel giavellotto per Vilagos con 65.60, secondo posto per Ogrodnikova con 61.07, terza Ruiz Hurtado con 57.90m quando sta per completarsi la prima rotazione 17.00: Primo km velocissimo nei 3000 siepi, restano davanti in nove, lepri comprese, con tutti i migliori 16.58: Eliminati Collet, Lisek, Nilsen, ritirato Marschall, restano in gara in cinque nell’asta, si sale a 5.92 16.56: Primo salto valido non straordinario per Derkach che è sesta con 13.57 16.55: E’ il momento dei 3000 siepi. Ci sono quasi tutti i migliori. Questi i protagonisti: WILKINSON Matthew (USA) 8:16.59 8:16.59 BEBENDORF Karl (GER) 8:14.41 8:14.41 DUGUNA Samuel (ETH) 8:12.44 8:12.44 RUPPERT Frederik (GER) 8:15.