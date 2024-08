L’assurdo caso di Olmo | il Barcellona lo ha acquistato ma non può giocare per problemi di bilancio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024) La faccia di Daniin tribuna durante-Athletic Bilbao preoccupa As. “Il giocatore catalano e il suo entourage sono preoccupati per l’impossibilità deldi registrare il suo acquisto alla Liga“. L’attaccante ha già saltato le prime due partite di campionato e il calendario è piuttosto fitto. Martedì il Barça giocherà la sua terza partita contro il Rayo ed è molto probabile che nemmeno allora i catalani possano schierare. La sua registrazione, scrive As, dipende da diversi fattori esterni e indipendenti dal club.è preoccupato, la sua registrazione da parte del Barça dipende da fattori esterni Nemmeno l’addio di Gundogan, uno degli ingaggi più alti della squadra, è sufficiente per creare lo spazio salariale necessario per permettere aldi registrare l’acquisto di