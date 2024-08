La Juve ha il cappellino più Old Money di tutta la Serie A

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 25 agosto 2024) È bastato attendere una manciata di giorni perché la nuova terza maglia dellantus andasse sold out: sarà per quell'ispirazione rétro, per il ritorno della zebra o per quello del trifoglio adidas sul petto. In generale, volendo sintetizzare, certamente per quell'idea di sofisticatezza che la rende una maglia più vicina a una reinterpretazione luxury di un brand di moda che a qualcosa che vedremo prossimamente in campo. Maglia thirdntus 2024 2025 adidasUn colpaccio, quello di adidas, a cui è sembrato naturale costruire attorno a questa maglia un prodotto che, in qualche modo, ne fosse una prosecuzione, questa volta sì esclusivamente in senso lifestyle: un, ma assolutamente diverso da ogni altro baseball cap a tema calcistico a cui siete sempre stati abituati.