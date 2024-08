In Promozione si fa sul serio Piatto ricco a Cento e Masi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Negli ultimi due anni non si era disputato il derby per la retrocessione biancoceleste, quest’anno la stracittadina con i "cugini" del Casumaro si giocherà tre volte, la prima oggi pomeriggio (ore 16.30) al "Bulgarelli" di. Il bilancio delle amichevoli è in chiaroscuro per la squadra guidata da Ciro Di Ruocco, un ritorno: una sconfitta per 2-1 a San Felice e vittoria per 3-1 con la Pieve Nonantola di mister Barbi. Contro il San Felice invece il Casumaro ha vinto 1-0, mentre un più largo 3-0 contro il Ficarolo, ma è una squadra di caratura inferiore, con gol del nuovo acquisto Chinappi, di Vinci e Cresta. Un ex per parte: Ginesi tra i rossoblù e Quaquarelli nella Centese. "E’ una partita che promette emozioni e gol – è la previsione del direttore sportivo del Casumaro, Marco Marani – si giocherà oltre tutto davanti a un grande pubblico: una partita da non perdere.