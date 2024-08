In Calabria a due passi dal mare c’è un locale dove mangiare i panini di un grande chef

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 agosto 2024) di Monica Paonessa Brezza Fish&Chill, nella splendida cittadina di Soverato, è un fish cocktail bar nato con l’idea di proporre una cucina diinformale, da accompagnare a cocktail d’autore e da gustare in un’atmosfera accogliente e rilassata, in perfetta sintonia con il contesto marittimo che lo circonda. Il, in questi due anni, ha riscosso successo, riuscendo a distinguersi e a fare breccia nel cuore di una clientela molto variegata, oltre a guadagnare il premio di Campione Regionale nella nuova guida Street Food 2025.