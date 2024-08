Djokovic e Alcaraz sul caso Sinner Nole | Ora protocolli anti doping più chiari Carlos | Se Jannik gioca c’è un motivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 – Ilincrespa ancora le acque di un tennis da tempo tranquillo in materia di. Da una parte c’è Novak, che chiede “” e “approcci standardizzati” per tutti itori, dall’altro c’è un grande amico – e super rivale - dell’azzurro,, che dice "Se lasciano chegiochi, c'è un. Hanno detto che è innocente e questo è tutto quello che so e che posso dire". L’ex fisioterapista di: "Fa male essere fuori dal team. La gogna social è devastante" Il 24 volte campione Slam chiede uno sforzo da parte delle autorità: "Capisco la frustrazione deitori per la mancanza di coerenza - ha detto –. Da quanto ho capito, il suoè stato risolto nel momento in cui è stato annunciato.