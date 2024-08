Atletica | Jacobs quarto in Diamond League con 9 93 Kerley 9 87

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - Marcellcon 9"93 nei 100 metri della tappa dia Chorzow in Polonia. L'azzurro sul rettilineo dello stadio Slaski in una gara caratterizzata da 1.9 metri al secondo di vento alle spalle ha dimostrato costanza che lascia ben sperare in vista del Golden Gala di venerdì prossimo a Roma. Vittoria per lo statunitense bronzo olimpico a Parigi, Fredin 9"87, un centesimo meglio del keniano Ferdinand Omanyala che pure sara' ai blocchi di partenza all'Olimpico (9"88). Terzo il giamaicano Ackeem Blake che pareggia il primato personale con 9"89. Male l'altro italiano Chituru Ali che gia' all'uscita dai blocchi ha accusato un risentimento muscolare chiudendo al passo in 10"69. Perla quinta volta in questa stagione sotto i dieci secondi: due a Turku (9"99 e 9"92) e due a Parigi, in semifinale e finale, rispettivamente 9"92 e 9"85.