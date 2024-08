Armand Duplantis cosmico | straripante record del mondo decimo assolo da antologia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)è un fenomeno totale, è uno dei volti simbolo dell’atletica leggera globale, è un talento di dimensioni inaudite e dotato di mezzi tecnici al di fuori del comune, che da anni sta deliziando l’universo con stoccate di enorme caratura agonistica. Il 24enne svedese ha migliorato il già suodeldi salto con l’asta, volando ad addirittura 6.26 metri in occasione della dodicesima tappa della Diamond League andata in scena a Chorzow (Polonia). Il ribattezzatoha fatto centro al secondo assalto davanti a uno stadio gremito in una caldissima domenica pomeriggio. Il due volte Campione Olimpico e Campione delaveva valicato senza problemi 5.62, 5.92 e 6.00 al primo assalto e poi è andato a caccia del suo primato, con l’intento di volare in cielo. Missione compiuta dopo che mercoledì sera si era stranamente fermato a 6.