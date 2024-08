America’s Cup che sorpresa! American Magic rifila una secca sconfitta a New Zealand

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Si apre con un risultato ala quarta e ultima giornata della Final Preliminary Regatta diCup 2024. Nelle acque di Barcellona è arrivata infatti la prima (ininfluente)di Emirates Team New, che ha ceduto nettamente agli statunitensi diperdendo in extremis l’imbattibilità e chiudendo il round robin con un bilancio di 4 vittorie ed 1 ko. Il Defender, grazie ai 4 punti accumulati nei giorni scorsi, era comunque già certo della qualificazione per il match race finale in programma oggi (al termine delle ultime sfide della fase a gironi) riservato alle prime due della classifica generale. Te Rehutai se la vedrà con Luna Rossa nella riedizione della sfida valevole per l’ultima edizione della Coppa America ad Auckland nel 2021.