ALL IN | Mercedes Mone non ha paura del dentista mantiene il titolo contro Britt Baker

(Di domenica 25 agosto 2024) Uno dei match più attesi di All In è stato quello tra la campionessa TBS, la Sasha Banks della WWE, e, volto storico della compagnia. Una sfida tra due wrestler dal carisma elevatissimo e che a livello di costruzione ha coinvolto moltissimo i fan della AEW. Proprio ad All In, lo scorso anno,si era affacciata per la prima volta nel mondo AEW, apparendo tra il pubblico di Wembley. Un match che parte piano Il match inizia con grande attesa dopo un video di presentazione e un’entrata spettacolare di, che arriva in carrozza accompagnata da cani come una vera regina. La campionessa è affiancata da Kamille. L’inparte subito ad alta intensità conche tenta una Lockjaw precoce, masi salva. La campionessa mostra la sua arroganza, chiedendo timeout mentre è appoggiata sulle spalle di Kamille a bordo ring.