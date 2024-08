20 milioni e addio | Roma arriva la cessione

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 25 agosto 2024) Laprocede con una: in cambio la società giallorossa può incassare 20di euro, ecco la situazione Paulo Dybala resta alla: la notizia è ormai di qualche giorno fa ma continua ad avere il suo eco nell’ambiente giallorosso. La permanenza della Joya ha cambiato i piani della dirigenza: nessun nuovo acquisto in attacco, perché non è più necessario vista la presenza dell’argentino, pronto a formare un tridente d’oro con Soulé e Dovbyk, per la gioia dei tifosi giallorossi. Se dal punto di vista tecnico, è sicuramente un’ottima notizia la permanenza dell’attaccante argentino a, non si può dire altrettanto per quanto riguarda il bilancio della società giallorossa: a Trigoria, infatti, tra l’incasso del cartellino ed il mancato ingaggio del numero 21 la cifra risparmiata sarebbe stata di circa 30di euro.