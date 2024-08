Vuelta a España 2024 Ben O’Connor | Oggi è stato frustrante ma domani ci sono salite vicine alle mie caratteristiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Primi segnali di cedimento per Ben. Una giornata davvero difficile per l’australiano, leader della classifica generale, che ha perso 56 secondi da Primoz Roglic. Sull’ultima salita di Sierra di Cazorla il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha provato prima a tenere la ruota dello sloveno, ma poi ha pagato a carissimo prezzo questo sforzo, crollando nell’ultimo chilometro. L’aiuto del compagno di squadra Felix Gall èfondamentale per non cedere del tutto, mantenendo comunque poco meno di quattro minuti su Roglic. Infatti lo sloveno è arrivato con 46 secondi di vantaggio sull’australiano, ai quali poi vanno aggiunti i dieci secondi di abbuono. A fine tappaha analizzato la tappa ed il momento finale: “Una giornata veramente torrida e dove si è fatta molta fatica.