Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUNA NOVITÀ, VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LA CIRCONE è RALLENTATA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO ACON PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LARGO CORRADO RICCI, PERCORRERÀ VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR. DALLE 18.