Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 17:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ, VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LA CIRCOLazioNE è RALLENTATA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A Roma CON PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LARGO CORRADO RICCI, PERCORRERÀ VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR. DALLE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 16:30 - 00 ALLE 20 DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER I BUS DI 27 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA IN PROSSIMITÀ DI CASORIA, SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA I TRENI COINVOLTI SUBISCONO RITADI, VARIAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 15:30 - 00 DALLA DOMENCA AL GIOVEDÌ. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 15. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO AL 31 DI AGOSTO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI/ALBANO/FRASCATI PER CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO LUNGO LA LINEA LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO-VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI INOLTRE, OGGI E DOMANI, SABATO E DOMENICA 24 E 25 DI AGOSTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE A CIAMPINO LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA ANCHE TRA LE STAZIONI DI ZAGAROLO E ROMA TERMINI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 13:30 - RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA ANCORA L’A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN INCENDIO PEMANGONO CODE DI 5 KM TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO VERSO FIRENZE. romadailynews
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