Vasco Rossi Patrimonio | Ecco La Somma Accumulata!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 24 agosto 2024) Scopri la storia di, il rocker di Zocca che ha venduto quasi 40 milioni di dischi e ha accumulato unmilionario grazie ai diritti d’autore e concerti da record., una vera e propria leggenda della musica italiana, è riuscito a conquistare una platea immensa di fan che continuano a seguirlo con passione, e anche quest’estate non sarà da meno grazie al suo attesissimo tour. La data di apertura a Rimini ha segnato l’inizio di un’estate infuocata per i fan, proprio nella regione duramente colpita dal maltempo nei giorni precedenti. La forza dinei concerti dal vivo è ormai leggendaria: con 34 album pubblicati, tra cui 18 registrati in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e ben 191 canzoni, il rocker di Zocca continua a mantenere uno stretto legame con il suo pubblico.