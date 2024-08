Travolto da una moto d’acqua giovane in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Prato, 24 agosto 2024 – Restano moltoledel ragazzo di 26 anni rimasto ferito, nel primo pomeriggio di giovedì, in un incidente nel lago Borgioli di Signa. Ieri, le sueerano stabili, ma con prognosi ancora riservata. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, effettuate dai carabinieri della stazione e della compagnia di Signa, il ragazzo sarebbe caduto da unaproprio durante un giro nel lago, noto anche come X-Lake. Un incidente che inizialmente sarebbe stato di poco conto: pochi istanti dopo però l’uomo sarebbe statoda un secondo scooter acquatico che lo seguiva a breve distanza e il cui conducente non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. A causa dell’urto, il 26enne, nato a Prato e residente a Montemurlo, sarebbe a finito sott’acqua per alcuni secondi prima di essere soccorso e portato a riva.