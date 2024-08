Sant’Egidio ricorda Jerry Masslo vittima di razzismo e caporalato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Oggi, a 35 anni dalla sua morte,invita tutti areEssan, il rifugiato sudafricano, amico e ospite della Comunità alla fine degli anni Ottanta, che fu ucciso per rapina nella povera baracca dove viveva insieme ai suoi compagni per la raccolta dei pomodori. Il suo omicidio commosse l’Italia provocando la prima grande manifestazione antirazzista dell’ottobre 1989 e suggerendo i primi provvedimenti legislativi nei confronti degli immigrati. Alle 17.30, insieme ad altre associazioni, si riunirà al cimitero di Villa Literno per commemorare la vita e il tragico destino di. La sua storia è un richiamo costante a combattere le leggi ingiuste, l’odio e l’intolleranza che costringono molte persone a vivere ai margini della società.