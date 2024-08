LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | in corso la Q1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la FP3 e le qualifiche intv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 15.09 Terzo posto per Verstappen a 18 millesimi da Hamilton. L’olandese ha perso molto nel settore centrale. 15.08 Iniziato il giro lanciato di Verstappen. 15.08 Dopo una veloce sosta ai box rientrano in pista Leclerc e Sainz che al momento sono rispettivamente sesto e sedicesimo. 15.07 Entra in pista Max Verstappen quando mancano circa 11 minuti alla conclusione di questo Q1. 15.06 Secondo posto per Norris! Il pilota della McLaren è dietro ad Hamilton di appena 2 millesimi. 15.06 Prima posizione provvisoria per Hamilton in 1:11.375, secondo posto per Piastri che ha stoppato il cronometro a 0.166 secondi dal britannico. 15.05 Terza posizione provvisoria per Leclerc in 1:11.890.