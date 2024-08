La natura che stupisce Nel Parco delle Cave esondano i piccoli laghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Un fenomenole ma straordinario per la portata, come del resto straordinarie sono state le piogge primaverili in pianura e le nevicate in montagna, che hanno gonfiato le falde acquifere, facendole innalzare. Per questo motivo, i laghetti delsono esondati, lasciando i visitatori di fronte ad uno spettacolo che, a memoria, non si era mai visto in queste dimensioni, almeno da quando l’areadi Sant’Eufemia e Buffalora è stato trasformato inaperto al pubblico. Uno spettacolo che inizialmente ha destato qualche perplessità , visto che l’acqua è arrivata fino ai vialetti; qualcuno ha postato le immagini in uno dei più seguiti gruppi social dedicati a Brescia (Brescia che non vorrei), scatenando reazioni diverse, da chi ha subito capito che si trattava di un fenomenole a chi se l’è presa con il Comune.