Kamala Harris tace sulla politica monetaria | con quest’inflazione potrebbe essere un boomerang

(Di sabato 24 agosto 2024) Questo fine settimana, più del congresso del Partito democratico e dell’incoronazione diquale candidato alla Casa Bianca, ad influenzare il destino degli Stati Uniti nei prossimi quattro annil’incontro annuale dei super banchieri centrali a Jackson Hole, nel Wyoming. È in questa sede, infatti, ed a porte chiuse che laamericana dei prossimi mesi verrà formulata. Mesi fondamentali in quanto a ridosso delle elezioni presidenziali di novembre. Ci si domanda se e di quanto sarà il tanto anticipato taglio dei tassi d’interesse promesso per settembre e se sarà in grado d’influenzare il voto, naturalmente nessuno possiede la risposta ma secondo i mercati il taglio sarà sostanzioso e con molto probabilità avrà un effetto positivo sul partito in carica alla Casa Bianca.