In Islanda non si trovano più cetrioli nei supermercati | potrebbe essere colpa di un trend di TikTok

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Neiislandesi isono diventati una merce rara: la catena Hagkaup ha dichiarato che la domanda di cucurbitacee è raddoppiata e i fornitori fanno fatica a tenere il passo delle richieste di rifornimenti. E sembra che ladi tutto ciò possadi. Sul social network cinese spopolano da settimane i video-ricetta di insalate di cetriolo, preparate in tutte le salse, letteralmente: salsa di soia, tahina, olio di sesamo, maionese, formaggio cremoso, salsa sriracha, kimchi, aceto di riso, olio piccante. I vari influencer propongono diverse combinazioni di ingredienti da unire all’ortaggio, che viene sempre tagliato a fette con una mandolina e inserito in un contenitore che viene poi shackerato per mescolare tutte le componenti.