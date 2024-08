Immobiliare chiude settimana in rally | focus su mosse BCE e Fed

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 agosto 2024) Il settoreunamolto positiva, mettendo a segno una performance migliore di quella del mercato, grazie alla conferma di un progressivo calo dei tassi di interesse in USA e UE, che favorirà il mercato dei mutui e quello. BCE e Fed: avanti tutta con la riduzione dei tassi Le banche centrali mantengono una politica orientata all’accomodamento monetario, anche se ancora fortemente restrittiva, con tassi attese in progressivo calo ad un ritmo più o meno accelerato. La BCE, dopo aver effettuato un primo taglio a giugno, si è presa una lunga pausa estiva e sta pianificando un altro intervento (sempre da 25 punti) a settembre. Lo hanno confermato diversi esponenti dell’Eurotower, ma questa prospettiva è avallata anche dai più recenti dati dei PMI (in peggioramento) e dalla crescita più lenta dei salari, che allenta le pressioni inflazionistiche.