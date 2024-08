Il Gp dei vip sul lago di Como motoscafi elettrici per una sfida tra star E Will Smith batte Rafael Nadal

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Cernobbio () – Una giornata da Lariowood quella che si è vissuta oggi suldi. A fare il tifo per i piloti dei loro team, impegnati nella prima edizione dell’E1 LakeGP, c’erano Rafa, per anni numero uno del tennis mondiale, e, il “Principe“ di Hollywood. La “strana coppia“, ospite d’onore nel Gran Hotel Villa d’Este di Cernobbio, ha oscurato addirittura quella formata da George Clooney e Brad Pitt, amici per la pelle in questi giorni in vacanza a Villa Oleandra. Un weekend ad alto tasso di glamour che ieri ha vissuto il suo epilogo, con la gara del Campionato mondiale UIM E1, disputato con imbarcazioni da corsa completamente elettriche, una novità riconosciuta dall’Union Internationale Motonautique, l’organo di governo per tutte le attività di motonautica.