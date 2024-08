Genoa subito Pinamonti! Nesta parte male al Monza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)corsaro in casa del, vince 0-1 con il gol del nuovo arrivato Andrea! Per la prima volta schierato titolare da Alberto Gilardino., invece, ilallenato da. PROVA CONVINCENTE – Ildi Alberto Gilardino continua a stupire e a far parlare di sé in questo inizio di campionato. Dopo il coraggioso pareggio per 2-2 contro l’Inter nella prima giornata, i rossoblù si impongono per 0-1 in casa del, grazie a un gol decisivo del nuovo acquisto Andrea. L’incontro si è rivelato più ostico del previsto per il, che dopo il deludente pareggio a reti bianche contro l’Empoli, cercava un riscatto tra le mura amiche. Ilha saputo approfittare delle incertezze degli avversari, dimostrando solidità e una sorprendente capacità di adattamento.