Frances Tiafoe giudica la vicenda di Jannik Sinner | Ha giocato perché era autorizzato a farlo

(Di sabato 24 agosto 2024) Sarà un po’ il leitmotiv di questi giorni agli US Open per iri impegnati nell’ultimo Slam della stagione, ovvero esprimere un’opinione su quanto accaduto a. Un caso che divide, inutile negarlo, tra chi è d’accordo con l’iter procedurale e chi invece ritiene che il n.1 del mondo non avrebbe dovuto prendere parte a questo Major per una sospensione dall’attività. La notizia della positività al Clostebol e l’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia) sono stati un fulmine a ciel sereno per tutti, vista la segretezza che ha accompagnato lo sviluppo della, in rispetto di quanto previsto dalle regole dell’ITF.