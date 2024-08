Fioretti PD | Videosorveglianza all’ecopunto di Cretarossa grazie all’Asia per la solerzia nell’intervento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio l’ Asia, la presidente della commissione ambiente e tutti i componenti della stessa per lacon cui hanno accolto le mie istanze relativedi. – così Florianacapogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento. È stato installato infatti un impianto di, già attivo, per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti, reprimere violazioni ed inciviltà dei cittadini ed evitare la soppressione dell’ ecopunto, spostando di una decina di metri i carrellati dei rifiuti.Proposte formulate nei mesi scorsi in commissione ambiente e che hanno trovato accoglimento dall’ Asia in tempi celeri.ad un clima di collaborazione e cordialità si è raggiunto un risultato soddisfacente per tutti i residenti della contrada.